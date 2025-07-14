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Георгий Бачиашвили избит в тюрьме и переведен в медучреждение
14.07.2025 14:00
По информации «ТВ Пирвели», находящийся в заключении бывший глава Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили избит в тюрьме.
По данным телеканала, у Бачиашвили множественные повреждения и он переведен в медучреждение Глданской тюрьмы.
В эти минуты адвокаты Бачиашвили направляются в Глданское учреждение № 8.
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