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Георгий Бачиашвили поступил в «Вивамед» 11 июля - директор клиники
14.07.2025 14:36
Клинический директор «Вивамеда» Зураб Чхаидзе подтверждает, что находящийся в тюрьме бывший глава Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили был доставлен в клинику 11 июля, однако, как утверждает Чхаидзе, Бачиашвили покинул больницу в тот же день.
По его словам, на теле Бачиашвили отмечались различные повреждения, в том числе в области головы.
По словам Чхаидзе, Бачиашвили была оказана соответствующая помощь.
«Он был осмотрен врачами различных специальностей и по их рекомендации выписан в пенитенциарное учреждение под наблюдение врача пенитенциарного учреждения», — отметил Зураб Чхаидзе.
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