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Георгий Бачиашвили поступил в «Вивамед» 11 июля - директор клиники


14.07.2025   14:36


Клинический директор «Вивамеда» Зураб Чхаидзе подтверждает, что находящийся в тюрьме бывший глава Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили был доставлен в клинику 11 июля, однако, как утверждает Чхаидзе, Бачиашвили покинул больницу в тот же день.

По его словам, на теле Бачиашвили отмечались различные повреждения, в том числе в области головы.

По словам Чхаидзе, Бачиашвили была оказана соответствующая помощь.

«Он был осмотрен врачами различных специальностей и по их рекомендации выписан в пенитенциарное учреждение под наблюдение врача пенитенциарного учреждения», — отметил Зураб Чхаидзе.


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