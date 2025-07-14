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В Батумском городском суде продолжается судебный процесс по делу Мзии Амаглобели


14.07.2025   14:39


В Батумском городском суде продолжается судебный процесс над основательницей газет «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзией Амаглобели. Сегодня судья впервые допросит Мзию Амаглобели.

В суд прибыли представители дипломатического корпуса из ряда европейских стран.

Из-за нехватки места почти половина желающих войти в зал не смогли.

«Мзия Амаглобели пока не допрошена в суде, сегодня она ответит на все вопросы, касающиеся событий 11-12 января. Это очень важный день», — заявил адвокат Кахабер Церетели.

Судья не удовлетворил ходатайство защиты о допросе депутата Нино Цилосани. Защита подала еще одно ходатайство о допросе премьер-министра. Адвокаты утверждают, что Ираклий Кобахидзе неоднократно нарушал презумпцию невиновности в отношении Амаглобели.


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