В Батумском городском суде продолжается судебный процесс по делу Мзии Амаглобели

14.07.2025 14:39





В Батумском городском суде продолжается судебный процесс над основательницей газет «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзией Амаглобели. Сегодня судья впервые допросит Мзию Амаглобели.



В суд прибыли представители дипломатического корпуса из ряда европейских стран.



Из-за нехватки места почти половина желающих войти в зал не смогли.



«Мзия Амаглобели пока не допрошена в суде, сегодня она ответит на все вопросы, касающиеся событий 11-12 января. Это очень важный день», — заявил адвокат Кахабер Церетели.



Судья не удовлетворил ходатайство защиты о допросе депутата Нино Цилосани. Защита подала еще одно ходатайство о допросе премьер-министра. Адвокаты утверждают, что Ираклий Кобахидзе неоднократно нарушал презумпцию невиновности в отношении Амаглобели.







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