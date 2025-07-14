Журналиста Гелу Мтивлишвили удалили из зала суда на процессе Мзии Амаглобели

14.07.2025 17:58





Сегодня на слушании по делу Мзии Амаглобели произошёл инцидент — судья Нино Сахелашвили удалила из зала журналиста Гелу Мтивлишвили.



По словам самого Мтивлишвили, адвокаты подали ходатайство, чтобы Мзии Амаглобели разрешили дать показания с трибуны, однако даже это требование не было удовлетворено.



Инцидент вызвал резонанс среди присутствующих — общественные наблюдатели и правозащитники расценивают действия судьи как попытку ограничить прозрачность судебного процесса.





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