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Журналиста Гелу Мтивлишвили удалили из зала суда на процессе Мзии Амаглобели


14.07.2025   17:58


Сегодня на слушании по делу Мзии Амаглобели произошёл инцидент — судья Нино Сахелашвили удалила из зала журналиста Гелу Мтивлишвили.

По словам самого Мтивлишвили, адвокаты подали ходатайство, чтобы Мзии Амаглобели разрешили дать показания с трибуны, однако даже это требование не было удовлетворено.

Инцидент вызвал резонанс среди присутствующих — общественные наблюдатели и правозащитники расценивают действия судьи как попытку ограничить прозрачность судебного процесса.


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