В Грузии стартует пилотная программа стерилизации и вакцинации домашних животных

14.07.2025 19:45





Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе 10 июля 2025 года, из правительственного резервного фонда Министерству охраны окружающей среды и сельского хозяйства выделяется 4 833 500 лари для финансирования пилотной программы по контролю численности бездомных и приютившихся животных (собак и кошек).



В рамках программы предусмотрены:

• регистрация животных

• стерилизация/кастрация

• вакцинация (в том числе против бешенства)



Цель — профилактика бешенства среди домашних животных и защита здоровья населения.



Реализация программы возложена на Национальное агентство по продовольствию, действующее в системе Минсельхоза.

Мероприятия пройдут в пилотном режиме в Гурджаани, Кутаиси и Батуми.



До конца 2025 года планируется отлов, стерилизация/кастрация и вакцинация около 9 000 бездомных животных в регионах Кахети, Имерети и Аджария.



Срок действия пилотного проекта — до 31 декабря 2025 года.





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