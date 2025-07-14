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В Грузии стартует пилотная программа стерилизации и вакцинации домашних животных


14.07.2025   19:45


Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Ираклием Кобахидзе 10 июля 2025 года, из правительственного резервного фонда Министерству охраны окружающей среды и сельского хозяйства выделяется 4 833 500 лари для финансирования пилотной программы по контролю численности бездомных и приютившихся животных (собак и кошек).

В рамках программы предусмотрены:
• регистрация животных
• стерилизация/кастрация
• вакцинация (в том числе против бешенства)

Цель — профилактика бешенства среди домашних животных и защита здоровья населения.

Реализация программы возложена на Национальное агентство по продовольствию, действующее в системе Минсельхоза.
Мероприятия пройдут в пилотном режиме в Гурджаани, Кутаиси и Батуми.

До конца 2025 года планируется отлов, стерилизация/кастрация и вакцинация около 9 000 бездомных животных в регионах Кахети, Имерети и Аджария.

Срок действия пилотного проекта — до 31 декабря 2025 года.


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