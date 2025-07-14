В Кафедральном соборе Самеба прошел 71-й этап всеобщего крещения

14.07.2025 21:32





13 июля, в праздник Вознесения Господня, в Кафедральном соборе Самеба состоялся 71-й этап всеобщего крещения.



Список крестников Католикоса-Патриарха всея Грузии пополнился 1000 детьми.



«Поздравляю с этим светлым днём. Сегодня крестились 1000 детей. Да благословит Бог наших детей. Да благословит Бог всю Грузию», — заявил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II на 71-м Всеобщем таинстве крещения.



В настоящее время у Илии II около 50 000 крестников.





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