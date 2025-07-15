Бачиашвили передвигается в инвалидной коляске - адвокаты требуют начала расследования

15.07.2025 11:42





«Георгий Бачиашвили передвигается в инвалидной коляске», — сообщили изданию «Пирвели» адвокаты бывшего главы Фонда соинвестирования, избитого в камере.



В настоящее время правозащитники находятся в Глданской пенитенциарной системе № 18, чтобы навестить Бачиашвили. По словам Левана Махарашвили, у задержанного бизнесмена имеются многочисленные следы травм и, вероятно, сотрясение мозга.



Адвокаты уже обратились в прокуратуру с просьбой расследовать факт физического насилия, произошедшего в камере, и ждут ответа.



По словам Левана Махарашвили, в деле фигурируют начальник тюрьмы и один сотрудник, поэтому, по его словам, необходимо, чтобы расследование проводила нейтральная следственная структура – прокуратура.



Георгий Бачиашвили согласен сотрудничать с прокуратурой в рамках расследования.



«После полученных травм ему трудно передвигаться, он передвигается в инвалидной коляске. У него, вероятно, сотрясение мозга, так как его двигательные навыки замедлены, в том числе при разговоре. Кроме того, по его словам, его раздражает, например, яркий свет. У него головные боли, рвота. Всё это развилось в очень короткий промежуток времени после потери сознания. Имеются многочисленные следы травм, в частности, синяки. На голове у него была специальная медицинская повязка, но, как он пояснил в интервью, в нескольких местах у него были швы. Мы уже обратились в Генеральную прокуратуру Грузии и потребовали, чтобы расследование провела прокуратура, поскольку, как вы знаете, Специальной следственной службы больше не существует, она упразднена, а в заявлении Георгия фигурируют директор пенитенциарного учреждения, а также один сотрудник. Соответственно, для объективного раскрытия всех деталей мы считаем, что расследование должна провести нейтральная следственная структура, которой является прокуратура. Георгий заявляет, что в случае начала расследования прокуратурой, он должен сотрудничать со следствием и предоставить полную и исчерпывающую информацию», — заявил адвокат Леван Махарашвили.



Георгий Бачиашвили был избит в тюрьме. Информацию об избиении бывшего руководителя «Фонда соинвестирования» первоначально распространил телеканал «ТВ Пирвели».



Позже Георгий Бачиашвили распространил письмо из Глданской тюрьмы, в котором описал подробности насилия в отношении него.



Бачиашвили утверждает, что нападение произошло 11 июля. По его словам, 8 июля его вызвал к себе руководитель учреждения N8 Давид Гогоберишвили и посоветовал Бидзине Иванишвили раскрыть все свои банковские счета, криптовалютные обороты и адреса счетов. Вечером 11 июля в его камеру ворвался неизвестный и напал на него.





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