Мераб Двалишвили удостоен звания лучшего бойца 2025 года

15.07.2025 12:19





Мераб Двалишвили удостоен звания лучшего бойца 2025 года, став первым грузинским спортсменом, получившим престижную награду ESPY, учреждённую американской телекомпанией ESPN.



Церемония награждения состоится 17 июля.



В числе номинантов на премию "Лучший боец" наряду с Мерабом Двалишвили были Ислам Махачев, Кайла Харрисон и Дрикус дю Плесси.



Спортивные достижения в этом году оценивались по результатам с 1 июля 2024 года по 20 июня 2025 года. За указанный период Мераб Двалишвили одержал три победы: в сентябре 2024 года он победил Шона О'Мэлли, завоевав титул чемпиона в полулегком весе; в январе 2025 года он успешно защитил свой титул в бою против Умара Нурмагомедова; и, наконец, во второй раз одержал победу над Шонном О'Мэлли в начале июня 2025 года.





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