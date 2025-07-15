Песню «Сулико» признали памятником культурного наследия

15.07.2025 18:41





Визитная карточка Грузии — песня «Сулико» — получила статус памятника нематериального культурного наследия, сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии.



История «Сулико» началась в 1895 году, когда в журнале «Квали» был опубликован одноименный стих Акакия Церетели. Поэт передал его композитору Барбаре (Вареньке) Церетели. Она, вдохновленная текстом, написала оригинальную мелодию, не опираясь на существующие музыкальные мотивы.



Акакий остался настолько впечатлен, что подарил ей свой портрет с надписью: «Моему любимому соловью, Сулико-Вариньке, от Акакия».



«Прекрасная мелодия «Сулико» с самого начала завоевала всеобщее признание и приобрела характерную для фольклорного произведения социальную функцию. Уже более века этот бессмертный мотив передается из поколения в поколение. Песня «Сулико» стала главной визитной карточкой нашей страны. Она звучит везде и всегда – на сценах по всему миру и на улицах городов, в кругу семьи и за праздничным столом… Ее исполняют все – известные музыканты и обычные люди, взрослые и дети, женщины и мужчины… Она звучит на разных языках, в различных интерпретациях», – говорится в сообщении грузинского ведомства.





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