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«Статья 78 Конституции» прокомментировал обрушение части жилого дома на Вокзальной площади
15.07.2025 19:31
Независимый профсоюз работников государственных учреждений «Статья 78 Конституции» прокомментировал обрушение части жилого многоквартирного дома на Вокзальной площади, где погибли люди.
По их данным, несмотря на то, что мэрия Тбилиси и администрация Дидубе были информированы о критическом состоянии здания, и степень аварийности даже была официально установлена, Каладзе сегодня ссылается лишь на один аргумент, якобы не было 100% согласия собственников на участие в программе переселения.
Однако, как видно из постановления Сакребуло Тбилиси №21-1 от 27 января 2023 года, правила по части обязательного согласия собственников на замену аварийных домов были изменены уже более двух лет назад.
Профсоюз также подчёркивает, что, согласно заявлениям Каладзе, соответствующие службы мэрии и Сакребуло были в курсе того, что здание находилось в настолько аварийном состоянии, что требовало сноса.
На этом фоне мэрия, например, выдала разрешения на установку рекламных вывесок для торговых объектов по тем же адресам 27 мая 2024 года и 16 апреля 2025 года. Эти разрешения (AR11033208 и AR11084015) находятся в открытом доступе на сайте архитектурной службы мэрии — tas.ge.
Перед этим же зданием мэрия оборудовала зону почасовой парковки.
Профсоюз заявляет, что возникают вопросы: чего ждала мэрия Тбилиси? Почему она выдала разрешения на работу торговым точкам в аварийном здании и не ограничила уличную торговлю рядом со строением? Почему перед домом была устроена парковка? И даже если часть жильцов отказалась от участия в программе переселения, почему мэрия не обеспечила безопасность ни самих жителей, ни прохожих рядом со зданием?
Аппарат Народного защитника начал расследование, касающееся:
➤ Нарушений права на безопасную среду для жизни.
➤ Действий и бездействия ответственных структур.
Омбудсмен напоминает, что аналогичные жалобы поступали и ранее от граждан, проживающих в аварийных зданиях по всему Тбилиси, несмотря на формальное наличие программы их замены.
Партия «ЕНД» подала заявление в прокуратуру с требованием начать расследование возможных преступных действий со стороны мэрии Тбилиси и лично мэра Кахи Каладзе. По мнению партии, трагедия стала следствием системной бездеятельности и коррупционного управления.
Мэра Тбилиси Каха Каладзе сегодня заявил, что ошибся вчера (https://t.me/Tbilisi_life/40799), и здание имело не пятую категорию аварийности, а третью.
Но, говоря об этом, сказал: "это не имеет существенного значения".
Также он заявил: "моя просьба, не распространяйте неверную, ложную и лживую информацию. Каладзе, мэр города, со всей ответственностью говорю вам, что изменения в законодательстве такого типа не проводились. Если это неправда, я сегодня же покину свой пост. Никаких изменений в законодательстве не проводилось, и без 100% согласия у муниципалитета нет никакого права выводить людей".
Также он подчеркнул, что ни он, ни его соратники не являются теми людьми, которые будут принудительно выселять жителей ветхих зданий из частной собственности.
И видимо не те люди, которые огородят ветхое здание, или выполнят свое обещание.
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