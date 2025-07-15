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Гражданская активистка Нино Каландия оштрафована на 35 000 лари
15.07.2025 19:37
Гражданская активистка Нино Каландия была оштрафована на 35 000 GEL(~$12 915) за участие в протестах и т.н. "перекрытие проспекта Руставели". Много лет назад она стала опекуном девочки Аны, оставленной семьёй и с серьёзными медицинскими проблемами.
После долгой судебной тяжбы суд признал Нино сначала опекуном, а затем законной матерью Аны.
За годы она помогла многим детям, борется за их права, здоровье и благополучие. Несмотря на её общественную деятельность и поддержку нуждающихся, власти неоднократно штрафовали её за реализацию конституционного права выражать мнение.
Общая сумма штрафов уже превысила 35 000GEL и продолжает расти. С учётом других решений штрафы превысят 100 000 GEL
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