Из Телавского университета уволили нескольких профессоров

15.07.2025 22:51





Из Телавского университета уволили нескольких профессоров под предлогом «реорганизации».



«С сегодняшнего дня я официально репрессированный профессор!» — написала в социальных сетях Кетеван Гигашвили.

По её словам, вместе с ней по той же причине были уволены ещё 4 сотрудника.



«Каким бы ни было продолжение моей профессиональной жизни, я могу искренне сказать, что сейчас — самый счастливый момент, потому что в руках у меня документ, подтверждающий мою честь и 33 года честной работы».







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