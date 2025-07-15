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Из Телавского университета уволили нескольких профессоров
15.07.2025 22:51
Из Телавского университета уволили нескольких профессоров под предлогом «реорганизации».
«С сегодняшнего дня я официально репрессированный профессор!» — написала в социальных сетях Кетеван Гигашвили.
По её словам, вместе с ней по той же причине были уволены ещё 4 сотрудника.
«Каким бы ни было продолжение моей профессиональной жизни, я могу искренне сказать, что сейчас — самый счастливый момент, потому что в руках у меня документ, подтверждающий мою честь и 33 года честной работы».
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