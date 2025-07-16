Молодежный лагерь открылся в Анаклии

16.07.2025 10:35





Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе открыл молодежный лагерь в Анаклии.



Министр обратился к студентам с приветственной речью и рассказал о мерах, принимаемых министерством в плане поддержки молодежи, и планах на будущее.



«В ближайшем будущем в Раче, в Шаори, откроется не менее интересный лагерь, в котором смогут принять участие ваши сверстники и друзья. Как новоназначенный министр образования, науки и молодежи, я хотел бы сказать, что поддержка и продвижение молодежи являются одним из наших главных приоритетов — в ближайшем будущем мы планируем реализовать ряд масштабных инициатив в этом направлении», — заявил Гиви Миканадзе.



По данным пресс-службы министерства образования, в 2025 году в молодежном лагере в Анаклии смогут отдохнуть до 3000 молодых людей. Лагерь принимает 240 студентов в возрасте от 18 до 25 лет на каждом потоке. В рамках первого тура лагерь посетили студенты Грузинского технического университета.





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