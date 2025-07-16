|
|
|
Молодежный лагерь открылся в Анаклии
16.07.2025 10:35
Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе открыл молодежный лагерь в Анаклии.
Министр обратился к студентам с приветственной речью и рассказал о мерах, принимаемых министерством в плане поддержки молодежи, и планах на будущее.
«В ближайшем будущем в Раче, в Шаори, откроется не менее интересный лагерь, в котором смогут принять участие ваши сверстники и друзья. Как новоназначенный министр образования, науки и молодежи, я хотел бы сказать, что поддержка и продвижение молодежи являются одним из наших главных приоритетов — в ближайшем будущем мы планируем реализовать ряд масштабных инициатив в этом направлении», — заявил Гиви Миканадзе.
По данным пресс-службы министерства образования, в 2025 году в молодежном лагере в Анаклии смогут отдохнуть до 3000 молодых людей. Лагерь принимает 240 студентов в возрасте от 18 до 25 лет на каждом потоке. В рамках первого тура лагерь посетили студенты Грузинского технического университета.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна