НПО: Власть Иванишвили полностью ответственна за создание угрозы безвизовому режиму

16.07.2025 20:14





За создание угрозы безвизовому режиму полностью ответственна власть Иванишвили, — говорится в заявлении, подписанном до 40 неправительственными организациями.



Организации призывают основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили прекратить «саботаж европейского выбора абсолютного большинства населения Грузии и Конституции Грузии».



«Согласно информации, распространившейся 15 июля, Евросоюз направил властям Иванишвили официальное письмо, касающееся возможности пересмотра условий безвизового режима. Письмо отражает серьезную обеспокоенность ЕС текущей ситуацией в Грузии - демократическим откатом, нарушением правовых стандартов и пренебрежением европейскими ценностями.



Мы, организации, подписавшие заявление, откликаемся на справедливые вопросы, поднятые Евросоюзом, и подчеркиваем, что:



Граждане Грузии обрели право на безвизовый режим благодаря усилиям не власти, а усилиям всего общества – это было историческое решение, основанное на проведении демократических реформ, уважении верховенства закона и защите прав человека;



Всем ясно, что действия властей Иванишвили в последние годы значительно выходят за рамки реализации реформ, согласованных с ЕС. Преследование критических СМИ, гражданского общества и политических оппонентов это существенная угроза демократическому будущему страны и европейскому пути;



Если безвизовый режим для граждан Грузии будет остановлен, вся ответственность за это возлагается на правительство Иванишвили, которое одним махом разрушило прогресс, достигнутый десятилетиями труда, и которое, вопреки воле грузинского народа, целенаправленно вредит западному будущему страны.



Считаем, что пододное предупреждение ЕС – это сигнал как правительству Иванишвили, так и обществу в целом: нам ясно, что европейская семья не потерпит игнорирования демократических ценностей. Это последнее предупреждение, чтобы изменить деструктивый курс, отдаляющий нас от Европы.



Подчеркиваем, что грузинские неправительственные организации, как и абсолютное большинство нашего общества, остаются непоколебимыми сторонниками евроинтеграции Грузии. Мы продолжаем бороться за ценности, которые связывают нас с Европой не только по документам, но и по сути – на основе свободы, достоинства и верховенства закона.



Мы призываем Иванишвили прекратить саботаж европейского выбора абсолютного большинства населения Грузии и Конституции Грузии», - отмечается в заявлении.





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