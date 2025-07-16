У мэрии Тбилиси проходит акция протеста под названием - «Город, полный смерти»

16.07.2025 20:46





У мэрии Тбилиси проходит акция протеста под названием - «Город, полный смерти».



Участники акции возлагают на мэрию Тбилиси и Каху Каладзе ответственность за гибель двух человек в результате обрушения фасада жилого дома на территории «Вокзальной площади».



По словам участников протеста, служба мэрии задолго знала об опасности здания, но, несмотря на это, все равно не были соблюдены мер, которые могли бы спасти уличных торговцев или жителей.



«Государство и политика «Грузинской мечты» ответственны. Смерть двух человек для них ничего не значит. Никто не был наказан за случай в парке Ваке, ответа потребовали от обычных людей. Мы не хотим жить в государстве, где на головы людей падают глыбы.



Наш протест легитимен. Это связано с тем, против чего мы протестуем уже 230 дней. Если бы у Кахи Каладзе было чувство ответственности, он бы ушёл с должности, а не перекладывал вину на население», - заявляют участники акции.



Участники акции пройдут маршем к бывшему зданию Общественного вещателя Грузии, откуда по традиции присоединятся к собравшимся на проспекте Руставели.





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