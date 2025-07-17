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Тбилисская «Иберия 1999» вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов


17.07.2025   10:55


В первом отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2025/26 состоялись переигровки, и определились пары второго отборочного раунда.

Хамрун (Мальта) – Жальгирис (Литва) 2:0 (пен.) 11:10 (0:2)

Милсами (Молдова) – Куопио (Финляндия) 0:0 (0:1)

Шкендия (Македония) – Нью-Сейнтс (Уэльс) 2:1 (п.в.) (0:0)

Мальмё (Швеция)- «Иберия 1999» (Грузия) 3:1 (3:1)

Ригас (Латвия) - Левадия (Эстония) 1:0 (1:0)

Дифферданж (Люксембург) - Дрита (Косово) 2:3 (0:1)

Линкольн (Гибралтар) - Викингур (Фарерские острова) 1:0 (3:2)

Брейдаблик (Исландия) - Эгнатия (Албания) 5:0 (0:1)

Линфилд (Ирландия) - Шелбурн (Ирландия) 1:1 (0:1)

Интер (Андорра) - Стяуа (Румыния) 2:1 (1:3)

Зрински (Босния) - Виртуси (Сан-Марино) 2:1 (2:0)

Кайрат (Казахстан) - Олимпия (Словения) 2:0 (1:1)

Будучност (Черногория) - Ноа (Армения) 2:2 (0:1)

Динамо (Беларусь) - Лудогорец (Болгария) 2:2 Д.Д. (0:1)

После того, как «Иберия 1999» вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов, она продолжить выступать в Лиге конференции, где встретится с эстонским чемпионом «Левадия».


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