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Тбилисская «Иберия 1999» вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов
17.07.2025 10:55
В первом отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2025/26 состоялись переигровки, и определились пары второго отборочного раунда.
Хамрун (Мальта) – Жальгирис (Литва) 2:0 (пен.) 11:10 (0:2)
Милсами (Молдова) – Куопио (Финляндия) 0:0 (0:1)
Шкендия (Македония) – Нью-Сейнтс (Уэльс) 2:1 (п.в.) (0:0)
Мальмё (Швеция)- «Иберия 1999» (Грузия) 3:1 (3:1)
Ригас (Латвия) - Левадия (Эстония) 1:0 (1:0)
Дифферданж (Люксембург) - Дрита (Косово) 2:3 (0:1)
Линкольн (Гибралтар) - Викингур (Фарерские острова) 1:0 (3:2)
Брейдаблик (Исландия) - Эгнатия (Албания) 5:0 (0:1)
Линфилд (Ирландия) - Шелбурн (Ирландия) 1:1 (0:1)
Интер (Андорра) - Стяуа (Румыния) 2:1 (1:3)
Зрински (Босния) - Виртуси (Сан-Марино) 2:1 (2:0)
Кайрат (Казахстан) - Олимпия (Словения) 2:0 (1:1)
Будучност (Черногория) - Ноа (Армения) 2:2 (0:1)
Динамо (Беларусь) - Лудогорец (Болгария) 2:2 Д.Д. (0:1)
После того, как «Иберия 1999» вылетела из розыгрыша Лиги чемпионов, она продолжить выступать в Лиге конференции, где встретится с эстонским чемпионом «Левадия».
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