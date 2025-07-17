Еще один грузинский футболист будет играть во французском «Меце»

17.07.2025 11:17





Несколько дней назад стало известно, что французский «Мец» проявляет интерес к нападающему «Колхети 1913» Георгию Абуашвили, и стороны близки к заключению сделки. Сегодня стало известно о заключении сделки.



Напомним, что несколько дней назад контракт с этим французским клубом подписал игрок сборной Грузии Георгий Цитаишвили.



Как сообщает Footmercato, 22-летний грузинский нападающий будет защищать честь «Меца» на правах аренды до конца сезона.



«За одним грузином последовал другой. Через несколько дней после прихода Георгия Цитаишвили в «Мец» пришла очередь Георгия Абуашвили. В 22 года он перешёл из чемпионата Грузии. Он будет играть за нас из «Колхети» на правах годичной аренды», — говорится в заявлении клуба.



Как известно, в подписании Георгия также были заинтересованы «Бристоль Сити», «Хетафе», «Эльче», «Генгам» и «Эспаньол».



Напомним, Абуашвили был приобретён португальским клубом «Порту» из тбилисского «Динамо» в 18 лет, но карьера футболиста в Португалии не сложилась. После непродолжительного пребывания в румынском «Петролуле» он вернулся в Грузию и набрал форму в потийском «Колхети».





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