«Коалиция за перемены» обратилась в ЦИК с целью сохранения избирательного номера

17.07.2025 16:44





«Коалиция за перемены» обратилась в избирательную администрацию с целью сохранения избирательного номера», — говорится в заявлении «Коалиции за перемены».



В заявлении отмечается, что обращение подано в соответствии с поправками в Избирательный кодекс, принятыми в 2021 году, и «никаким образом не связано с участием в так называемых местных выборах, которые на деле являются сфальсифицированным, криминальным, пророссийским процессом».



«В соответствии с изменениями в Избирательный кодекс, принятыми в 2021 году, для сохранения порядкового номера избирательного субъекта (избирательного номера) политическая партия обязана обратиться в избирательную комиссию не позднее 17 июля года выборов. В противном случае, ввиду нечеткой формулировки в законе, политическая партия может лишиться своего избирательного номера.



Согласно Избирательному кодексу, это не регистрация избирателя, а заявка на сохранение избирательного номера в будущем. Подчеркиваем, что вышеуказанные формальные процедуры никак не связаны с участием в мошенническом, преступном российском процессе, именуемом местными выборами.



По этим причинам «Коалиция за перемены» подаст указанное процедурное заявление, поскольку сохранение номера связано с эффективной деятельностью партии (а не с участием в так называемых выборах), особенно в условиях существующего авторитарного режима.



Позиция коалиции была четкой и недвусмысленной с самого первого дня; Мы остаемся приверженными принципам, на которых было основано беспрецедентное в истории Грузии движение сопротивления, что подразумевает отказ от сотрудничества с режимом и его изоляцию на всех уровнях.



Мы остаёмся последовательными в своей позиции и, отказавшись от участия в так называемом парламенте, сняв списки, отказавшись от финансирования и игнорируя так называемые комиссии, мы также отказываемся от участия в так называемых местных выборах, которые режим использует для легитимизации статус-кво. Мы признаём только новые, свободные и справедливые парламентские выборы. Данное пояснение предоставляется во избежание будущих спекуляций.



Именно поэтому ждём вас 19 июля в 19:00 у Тбилисского государственного университета», — говорится в заявлении.







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