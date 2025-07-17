Горийская «Дила» вышла во второй квалификационный раунде Лиги конференций УЕФА

17.07.2025 22:36





Горийская «Дила» вышла во второй квалификационный раунде Лиги конференций УЕФА. Грузинский клуб выиграл ответный матч у люксембургского «Расинга» – 1:0 и вышел в следующий раунд с общим счётом 3:1.



После победы в первом матче на стадионе им. Тенгиза Бурджанадзе практически не было свободных мест. На 34-й минуте 35-летний вратарь гостей Ромен Руффье сыграл рукой за пределами штрафной площадки, за что получил красную карточку. Люксембуржцы остались в меньшинстве. «Расинг» в первом тайме ни разу не пробил по воротам «Дилы».



Несмотря на численное и игровое превосходство, «Дила» долго не могла забить гол, пока вышедший на замену Ибрагима Драме не ворвался в штрафную справа и забил красивый гол – это случилось на первой добавленной минуте матча.



«Дила» встретится с «Ригой» (Латвия) во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. Первый матч состоится в столице Латвии 24 июля, а ответный — 31 июля в Грузии.



Стоит отметить, что «Дила» участвует в Конференц-лиге уже в четвёртый раз, во второй раз команде удалось преодолеть хотя бы один этап. В сезоне 2023/24 «Дила» показала лучший результат на турнире — горийская команда обыграла словацкую «Дунайску-Стреду» и украинскую «Ворсклу», уступив лишь кипрскому АПОЭЛу в третьем квалификационном раунде.





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