Кутаисское «Торпедо» вышло в следующий раунд розыгрыша Лиги конференций УЕФА

17.07.2025 22:48





В ответном матче Лиги конференции «Торпедо» из Кутаиси сыграло вничью 1:1 и вышло в очередной раунд, победив в первом мачте со счетом 4:3.



Первый тайм начался для «Торпедо» идеально – Ираклий Бидзинашвили открыл счёт дальним ударом на 13-й минуте. «Кутаисцы» выиграли тайм со счётом 1:0 и повели в двух матчах 5:3.



Казахстанский клуб владел территориальным преимуществом и создавал моменты, но вратарь «Торпедо» Ото Гошадзе сыграл надёжно – на 20-й минуте он отразил сложный удар Султанбека Астанова.



Второй тайм начался для «Кутаиси» неудачно – на 49-й минуте болгарский арбитр показал Сабе Квирквелия вторую жёлтую карточку и удалил его с поля.



«Ордабасы» пытался воспользоваться численным преимуществом и атаковал мощно, но «Торпедо» достойно справилось с этими атаками. Стоит отметить отличную игру вратаря Ото Гошадзе, который несколько раз выручил «Кутаиси» в последние минуты.



Хозяева сумели сравнять счёт на последней добавленной арбитром минуте. В итоге матч завершился вничью, но «Кутаиси» выиграли по сумме двух матчей 5:4 и вышли в следующий этап.



24 июля «Торпедо» проведёт матч второго квалификационного раунда Конференц-лиги против кипрской «Омонии».





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