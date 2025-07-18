Комитет ООН по правам детей призвал Грузию воздержаться от раскрытия персональных данных получателей помощи

18.07.2025 12:19





По данным организации «Сапари», Комитет ООН по правам детей призвал Грузию воздержаться от запроса, раскрытия или передачи персональных данных получателя помощи любому лицу, включая Антикоррупционное бюро.



По их словам, это приостановило исполнение решения Тбилисского городского суда от 13 июня.



«Единственным случаем применения CRC временной меры в Грузии было дело подопечных детского дома Ниноцминда.



Случившееся имеет первостепенное значение, поскольку создаёт правовой прецедент: оперативная реакция Комитета ООН по правам ребёнка подразумевает задействование международно-правовых механизмов для прекращения репрессий против грузинских НПО, и в то же время становится очевидным, что международное сообщество внимательно следит за выполнением Грузией своих обязательств и не закрывает глаза на преследования гражданского общества.



Напомню, что 17 июня 2025 года Бюро Иванишвили-Купрашвили через суд Мурусидзе начало реализацию антиконституционных процессов: от нас, правозащитной организации, без каких-либо правовых оснований потребовали конфиденциальную личную информацию о женщинах и детях, ставших жертвами насилия, включая имена, личные номера, фотографии, банковские и медицинские данные. – Трансляция.



Мы чётко обозначили свою позицию и заявили, что не собираемся жить по российским законам и предавать. «Мы сохраняем доверие граждан, находящихся под нашей защитой, даже если это означает наше преследование и арест, и прибегнем ко всем законным средствам, чтобы остановить незаконные приказы», — говорится в заявлении «Сапари».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





