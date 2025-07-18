Назван расширенный состав сборной Грузии на Евробаскет

18.07.2025 16:37





Сборная Грузии начнёт тренировки ровно за месяц до старта чемпионата Европы, 27 июля, в латвийском курортном городе Юрмала. После недели тренировок грузинская сборная проведёт свой первый товарищеский матч в Юрмале 4 августа против Израиля, а 7 августа — против Эстонии. Оба матча будут закрытыми.



8 августа команда переедет в соседнюю Литву и продолжит тренировки, где 9 августа в Каунасе встретится со сборной принимающей страны. Этот матч будет открыт для СМИ. Команда Александра Джикича пробудет в Каунасе до 11 августа, а затем переедет в Польшу и 14 августа встретится с местной сборной в Сосновце (матч будет открыт для СМИ).



После Сосновца с 15 по 24 августа сборная Грузии проведёт 9-дневный тренировочный сбор в Праге, в ходе которого сыграет 2 товарищеских матча со сборной Чехии. Закрытый тренировочный сбор состоится 19 августа, а открытый — 21 августа.



25 августа сборная отправится из Праги на чемпионат Европы на Кипр. В ходе этого месячного тренировочного сбора будут отобраны 12 игроков для участия в составе, который отправится на Евробаскет.



Сборная Грузии по баскетболу в этом году в шестой раз подряд сыграет на Евробаскете.



Евробаскет-2025 пройдет в четырех странах — Латвии, Финляндии, Польше и Кипре. Каждая группа турнира в этих странах будет состоять из 6 команд и выявит 4 лучших игроков. 16 команд, вышедших из групп, сыграют во втором раунде плей-офф в столице Латвии Риге, где и определится чемпион континента.



Сборная Грузии выступит на Кипре вместе с хозяевами турнира, Италией, Боснией и Герцеговиной, Испанией и Грецией.



Состав сборной Грузии: Рати Андроникашвили, Сандро Мамукелашвили, Каха Джинчарадзе, Бека Бурджанадзе, Георгий Шермадини, Дуда Санадзе, Георгий Корсантия, Сандро Санадзе, Александр Певадзе, Торнике Шенгелия, Георгий Сулаберидзе, Лука Мазиашвили, Гога Битадзе, Камар Болдуин, Георгий Очхикидзе, Илья Лондаридзе.





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