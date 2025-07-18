|
|
|
В Грузии в 2026 году пройдет Чемпионат мира по регби U20
18.07.2025 19:12
В 2026 году Грузия во второй раз станет хозяйкой Чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет (U20 ).
Турнир, который пройдет в Тбилиси и Кутаиси, впервые с 2009 года расширится с 12 до 16 команд.
В Грузию команды из Южной Африки, Франции, Новой Зеландии, Англии, Аргентины, Австралии, Уэльса, Италии, Ирландии, Шотландии и Испании.
Кроме 12 традиционных участников, в чемпионате сыграют Фиджи, США, Япония и Уругвай.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна