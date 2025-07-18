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В Грузии в 2026 году пройдет Чемпионат мира по регби U20


18.07.2025   19:12


В 2026 году Грузия во второй раз станет хозяйкой Чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет (U20 ).

Турнир, который пройдет в Тбилиси и Кутаиси, впервые с 2009 года расширится с 12 до 16 команд.

В Грузию команды из Южной Африки, Франции, Новой Зеландии, Англии, Аргентины, Австралии, Уэльса, Италии, Ирландии, Шотландии и Испании.

Кроме 12 традиционных участников, в чемпионате сыграют Фиджи, США, Япония и Уругвай.


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