Сборная Грузии по регби встретится с Южной Африкой в третий раз

19.07.2025 15:17





19 июля команда регбийная сборная Грузии проведет последний тестовый матч лета с действующим чемпионом мира, командой Южной Африки. Игра начнется в 19:10 по Тбилиси.



Грузинские регбисты дважды встречались со сборной Южной Африки. В 2003 году на дебютном для сборной Грузии чемпионате мира в Сиднее наша команда уступила 46:19. Спустя восемнадцать лет, в июле 2021 года Южная Африка пригласила Грузию на тестовый матч в Преторию, в котором хозяева выиграли 40: 9.







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