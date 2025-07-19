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В I квартале 2025 года из Грузии было выслано 525 человек


19.07.2025   17:26


В период с января по июнь 2025 года из Грузии было выслано 525 человек, что уже превышает число высланных в предыдущем году – 363. Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел.

Согласно статистике, в первом квартале года 219 человек были вынуждены покинуть страну в принудительном порядке, а во втором квартале это число увеличилось до 306.

Что касается гражданства высланных, то за первые 6 месяцев года больше всего из Грузии было выслано граждан Индии, за которыми следуют Иран и Китай.

В январе-июне 2025 года распределение граждан, высланных из Грузии, по национальности составило пятерку лидеров:

Индия – 89 высланных;
Иран – 82 высланных;
Китай – 62 высланных;
Турция – 55 депортированных;
Россия – 33 депортированных.

Примечательно, что 32,57% лиц, депортированных из Грузии за отчетный период, являются гражданами Индии или Ирана.


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