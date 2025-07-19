Кубок Грузии по футболу: «Самтредия» из Лиги 2 обыграла тбилисское «Динамо»

19.07.2025 19:05





Состоялись матчи 1/16 финала Кубка Грузии имени Давида Кипиани, в которых был зафиксирован неожиданный результат.



Команда «Самтредия», занимающая девятое место во Второй лиге, принимала тбилисское «Динамо» на стадионе имени Эроси Манджгаладзе и обыграла его со счётом 1:0.



Хозяева могли открыть счёт на 11-й минуте, но Гия Манджгаладзе не реализовал пенальти – мяч отразил вратарь тбилисцев Георгий Лория. «Самтредия» добилась своего на 37-й минуте – Эрик Барриос из «Динамо» забил гол и вывел команду в 1/8 финала.



«UJ 35» принимал «Мерани» из Мартвили и проиграл со счётом 2:8. Нападающий узбекского «Мартвили» Джавохир Эсонкулов оформил хет-трик. По голу забили Бакар Лагадзе, Давид Болоташвили, Давид Хорава, Лука Бегалишвили и Джумбер Хмелидзе (90+1). Из «ЮЮ» выделялись Георгий Церцвадзе и Шакро Дзидзигури.





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