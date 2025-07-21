«Мечта» не дает необходимое согласие ОБСЕ/БДИПЧ для проведения мониторинга по делам политзаключенных - Бурджанадзе

21.07.2025 11:50





«Мечта» не дает необходимое согласие ОБСЕ/БДИПЧ для проведения мониторинга по делам политзаключенных, - об этом в социальной сети пишет член коалиции «Мой голос Евросоюз», юрист Георгий Бурджанадзе.



По его словам, БДИПЧ выразило готовность провести мониторинг процессов политзаключенных после получения необходимого согласия, однако указанное согласие не выдается с декабря прошлого года.



«ОБСЕ/БДИПЧ по делам политзаключенных в декабре 2024 года в Грузию пригласила Саломе Зурабишвили.



По методологии БДИПЧ, на процессы она должна быть допущена судом, и на это необходимо согласие. Указанное согласие не выдается с декабря прошлого года.



БДИПЧ выразило готовность провести мониторинг процессов политзаключенных после получения необходимого согласия. Это особенно важно после закрытия процессов.



В 2013 году «Мечта» сама пригласила ОБСЕ/БДИПЧ для мониторинга процессов, и очень интересно, если тогда им нечего было скрывать, что они скрывают сегодня?», - пишет Бурджанадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





