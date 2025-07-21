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«Мечта» не дает необходимое согласие ОБСЕ/БДИПЧ для проведения мониторинга по делам политзаключенных - Бурджанадзе
21.07.2025 11:50
«Мечта» не дает необходимое согласие ОБСЕ/БДИПЧ для проведения мониторинга по делам политзаключенных, - об этом в социальной сети пишет член коалиции «Мой голос Евросоюз», юрист Георгий Бурджанадзе.
По его словам, БДИПЧ выразило готовность провести мониторинг процессов политзаключенных после получения необходимого согласия, однако указанное согласие не выдается с декабря прошлого года.
«ОБСЕ/БДИПЧ по делам политзаключенных в декабре 2024 года в Грузию пригласила Саломе Зурабишвили.
По методологии БДИПЧ, на процессы она должна быть допущена судом, и на это необходимо согласие. Указанное согласие не выдается с декабря прошлого года.
БДИПЧ выразило готовность провести мониторинг процессов политзаключенных после получения необходимого согласия. Это особенно важно после закрытия процессов.
В 2013 году «Мечта» сама пригласила ОБСЕ/БДИПЧ для мониторинга процессов, и очень интересно, если тогда им нечего было скрывать, что они скрывают сегодня?», - пишет Бурджанадзе.
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