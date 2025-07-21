Застрявшие на КПП «Дарьял» украинцы требуют пустить их в зону Duty Free

21.07.2025 12:02





Украинцы, застрявшие на грузино-российской границе — КПП «Дарьял» — требуют, чтобы их пустили в зону Duty Free, чтобы они могли «хотя бы купить воды в бутылках».



Поздно ночью 20 июля до 70-ти человек вышли наверх к сотрудникам пограничной службы Грузии с протестом, сообщает «Новая газета Европа».



Бывшие заключенные отмечают, что гуманитарной помощи от «Красного Креста» не хватает, на улицу их выпускают на несколько минут в день по «два-три человек».



Мужчины, ожидающие дальнейшей высылки в Украину, также потребовали, чтобы здоровых людей и тех, кто болен туберкулезом, разделили по разным помещениям, и заявляют, что они «устали от скотского обращения».



Отметим, Грузия не пропускает бывших заключенных через границу, поскольку расценивает таких граждан как «угрозу национальной безопасности». На одном из видео мужчина (предположительно, бывший заключенный гражданин Украины) объясняет пограничнику, что он «не совершил преступление на территории России, а совершил преступление в Крыму».



Грузия и Молдова отказываются пропускать украинцев без загранпаспортов через свою территорию, поэтому граждане Украины на КПП «Дарьял» остаются в неведении.



Источник: SOVA

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