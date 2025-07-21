Служба доходов арестовала счета издания Мзии Амаглобели «Батумелеби»

21.07.2025 12:28





Служба доходов вынесла постановление об аресте счетов газеты «Батумелеби», руководитель которой Мзия Амаглобели сейчас находится в заключении. Как отмечают в издании, официальная причина – задолженность, настоящая причина – стремление закрыть СМИ.



«Более того, это давление на Мзию Амаглобели с целью добиться её сдачи. Через несколько дней судья Нино Намествили вынесет решение в отношении учредителя ООО «Газете Батумелеби» Мзии Амаглобели», - отмечают в издании.



Что происходит?



С «Батумелеби» связались из Службы доходов и сообщили, что у нас есть задолженность, которую необходимо погасить в течение 5 дней. В противном случае на счета будет наложен арест, а затем на имущество будет наложен арест и начнётся принудительное исполнение. То есть, Национальное бюро принудительного исполнения продаст имущество газеты «Батумелеби». Речь идёт о техническом оборудовании и офисном помещении редакции.



На данном этапе задолженность «Батумелеби» перед бюджетом составляет 47 тысяч лари (основной долг в начале месяца составлял 136 тысяч лари, и мы его погасили). Также нам причитаются проценты в размере 126 тысяч лари и штраф в размере 109 тысяч лари.



«Батумелеби» признало свою задолженность перед государством и ежемесячно выплачивало соответствующие суммы для её погашения.



После угрозы ареста счетов, «Батумелеби» официально обратилось в Службу доходов с просьбой предоставить график погашения задолженности. Это предусмотрено Налоговым кодексом.



Но им было отказано.



17 июля на счета «Батумелеби» был наложен арест.



Сегодня, 21 июля, в суде по делу Мзии Амаглобели проходит предварительное слушание. Соответственно, инкассация и все другие операции, запланированные на прошлой неделе, направлены на то, чтобы сломить Мзию Амаглобели, а в перспективе – уничтожить созданную ею организацию.



«Простой пример: согласно официальной информации Службы доходов от 21 мая 2025 года, долг телекомпании «Имеди» перед бюджетом составляет 17 миллионов лари. У «Рустави-2» есть 25 миллионов лари, которые необходимо выплатить в бюджет.



Заявленная цель Министерства финансов ни в коем случае не должна заключаться в закрытии или прекращении деятельности СМИ. Как правило, его целью должно быть развитие любого бизнеса для получения дохода за счет налогов и заботы о развитии государства.



Тем более, что свобода слова — одна из главных ценностей демократического государства, и ее отмена равносильна отмене государства», - говорится в заявлении издания «Батумелеби».





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