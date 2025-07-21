В большинстве случаях в Тбилиси герпетологи обнаруживают желтопузика

21.07.2025 14:50





Специалист по рептилиям, герпетолог Рати Мамукашвили сообщил, что в Тбилиси специалисты, прибывшие на место по вызову населения, которое указывает на наличие змей, в 70% случаях обнаруживают желтопузика (глухаря), т.н. «безногую ящерицу».



Но есть в Тбилиси и ареалы распространения гюрзы, хотя не стоит создавать панический фон. Он отметил, что основными районами распространения гюрзы являются Лило и территория поселения Африка, а также Крцаниси, Ортачала, Поничала, Табахмела, Шиндиси.



И если рептилия встречена вблизи жилого района, до прибытия соответствующей группы специалистов рекомендуется внимательно следить за направлением движения змеи. Так им легче обнаружить и поймать ее.



Герпетолог советует населению: если змею увидели на природе, надо дать ей дорогу, поскольку не только люди боятся ее, но и рептилии остерегаются людей.



«После встречи с человеком змея во всех случаях будет стараться избегать этой территории. Случаи укуса редки. Не бывает так, что <змея> разбежалась и погналась за нами. Надо позволить змее пройти своей дорогой, не проявлять чрезмерного интереса, не пытаться поймать, попытаться случайно наступить на нее, что позволяет избежать укуса», — заявил Мамукашвили.



В случае укуса специалист советует звонить в службу по чрезвычайным ситуациям — 112. Необходимо лечь горизонтально, принимать большое количество воды и поменьше нервничать, чтобы кровообращение не ускорялось.



Добавим, герпетолог — это специалист, изучающий рептилий и амфибий, их биологию, экологию, поведение и распространение. А в ветеринарной сфере герпетолог занимается диагностикой и лечением болезней у этих животных, таких как змеи, ящерицы, черепахи, лягушки и прочие.





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