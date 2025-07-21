Адвокат будет просить прокуратуру признать Бачиашвили потерпевшим

21.07.2025 18:04





Давид Джандиери, адвокат экс-финансиста олигарха Бидзины Иванишвили, после избиения Георгия Бачиашвили в камере уже направил в пенитенциарную службу запрос о переводе своего подзащитного в исправительное учреждение Рустави №12.



Он также сообщил, что то, что на Бачиашвили напал заключенный Ксанской тюрьмы некий Кахи Метревели, он узнал от СМИ.



Адвокат считает, что крайне важно определить, в полуоткрытом или закрытом режиме отбывал наказание Метревели, а также когда, из какого учреждения и на каком правовом основании его перевели в 8-е пенитенциарное учреждение. Это, отметил юрист, позволит понять, что стояло за нападением на Георгия Бачиашвили.



«В ближайшие дни, когда мы потребуем присвоения Георгию Бачиашвили статуса потерпевшего, мы потребуем, чтобы видеозаписи трех камер — 8-го исправительного учреждения, клиники Vivamed и Службы конвоя — были изъяты и заархивированы, после чего мы сможем ознакомиться с этими видеоматериалами», — заявил Давид Джандиери.



Отметим, Георгий Бачиашвили, экс-глава Фонда соинвестирования Бидзины Иванишвили, распространил заявление, в котором говорится, что он был избит в пенитенциарном учреждении, после чего его перевели в клинику Vivamed. Свое избиение он связывает с попыткой незаконно и насильственным путем изъять его имущество и с запугиванием. Бачиашвили требует одиночного пребывания в своей камере — «в противном случае моя жизнь и здоровье будут в опасности».



Напомним, 27 мая СГБ Грузии заявила, что на основании «анонимного сообщения», которое поступило в Службу госбезопасности страны 26 мая 2025 года, был задержан экс-гендиректор Фонда соинвестирования, бизнесмен Георгий Бачиашвили — он находился на границе с Азербайджаном, на территории между КПП «Красный мост» и «Садахло», в нейтральной (зеленой) зоне.



Позже экс-гендиректор «Фонда соинвестирования», бизнесмен Георгий Бачиашвили заявил, что на борту самолета, на котором он был доставлен в Грузию, находился новый глава СГБ Грузии Анри Оханашвили. Об этом бывший финансист Иванишвили рассказал на судебном процессе 9 июня. Он пояснил, что при похищении ему надели мешок на голову, и что незаконно, с нарушением всех норм, доставлен в Грузию.



Ранее, в начале марта 2025 года, экс-гендиректор Фонда соинвестирования Бидзины Иванишвили покинул Грузию. Cогласно вынесенному в 2023 году судебному решению Георгию Бачиашвили было запрещено покидать страну.



10 марта 2025 года суд приговорил его к 11 годам лишения свободы по делу о биткоинах. На момент оглашения решения Георгий Бачиашвили уже не находился в Грузии.



Также напомним, что уголовное дело о биткойнах против бизнес-партнера олигарха Бидзины Иванишвили, Георгия Бачиашвили, было возбуждено в 2023 году. Следствие утверждало, что летом 2015 года стороны решили вложиться в майнинг криптовалют: Бачиашвили — 1,3 млн $, а Иванишвили – 5 млн $, а прибыль должны были поделить пропорционально своим инвестициям.



Прокуратура утверждает, что в октябре 2017 года осужденный передал Иванишвили только 537 тысяч $, а оставшиеся биткоины на 40 млн $ — присвоил и «отмыл» за рубежом.



В марте бывшему гендиректору «Фонда сонвестирования» Георгию Бачиашвили прокуратура предъявила обвинение в незаконном пересечении границы. Он был объявлен в розыск по красному циркуляру. Суд изменил меру пресечения бизнесмену на лишение свободы.



Кроме того, задержан гражданин Грузии Шота Карумидзе, который обвиняется в пособничестве Бачиашвили в незаконном пересечении госграницы. Он находится в тюремном заключении.



Бачиашвили, покинув Грузию, объяснил причины в соцсети. В открытом письме он говорит об угрозе своей жизни. По его словам, об этом он узнал от «достоверного источника». Cогласно вынесенному в 2023 году судебному решению Бачиашвили было запрещено покидать страну.



Адвокат бизнесмена Леван Махарашвили заявил, что о том, что его подзащитный покинул Грузию, он узнал из поста в соцсети, как все.



МВД Грузии опубликовало заявление в связи с отъездом Георгия Бачиашвили, бывшего главы «Фонда соинвестирования», из Грузии. Утверждается, что бизнесмен тайно пересек госграницу Грузии 2 марта, минуя пограничный пункт пропуска в специальном укрытии, обустроенном в автомобиле, следуемом в направлении Армении, где он предъявил свой паспорт гражданина РФ и отбыл в третью страну.





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