В Грузии начали бороться с шумными авто и мотоциклами: водители протестуют

21.07.2025 18:16





В социальных сетях отмечают, что по ночам стало гораздо меньше громких транспортных средств на улицах, а очевидцы сообщают о регулярных проверках со стороны полиции.



Волну недовольства среди автомобилистов в Грузии вызвало ужесточение наказания за самовольный тюнинг выхлопных систем. После вступления новых правил в силу 2 июля, полицейские стали массово эвакуировать машины с модифицированными глушителями на штрафстоянки. Пока одни водители жаловались в соцсетях и даже призывали к протестам, другие спешно возвращали своим автомобилям заводской вид. Чтобы избежать эскалации, власти быстро организовали встречу с инициативной группой в парламенте. В обсуждении участвовали представители МВД и депутаты, подготовившие поправки.



Дрифтер Александр Херодинашвили сообщил, что чиновники объяснили: новые меры стали ответом на многочисленные жалобы жителей на шум. При этом участники встречи согласились, что только переделанный глушитель не должен становиться поводом для жестких санкций. Подобные обсуждения стороны согласились продолжать в будущем.



«Существует готовность, чтобы все это было в рамках адекватности. Главной целью, действительно, остается то, чтобы в ночные часы люди просто могли спокойно спать. Мне кажется, в конечном счете мы достигнем того, что обе стороны будут довольны» — рассказал Херодинашвили.



По новым правилам, штраф за переделку глушителя вырос вдвое – до 200 лари. Вместо 10 штрафных баллов с водительских прав теперь списывают 30. Полицейские также получили право отстранять водителя от управления и эвакуировать авто на штрафстоянку. Машину возвращают через десять дней. Отменить штраф удастся только если эксперт подтвердит, что тюнинг заводской. Аналогичные меры применяют и к авто с самовольно установленным газовым оборудованием, переделанными топливными баками, кузовами или другим несогласованным модификациям.





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