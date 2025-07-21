Обвинение готово предложить Мзии Амаглобели процессуальную сделку

21.07.2025 19:28





В Батуми состоялось судебное заседание по делу Мзии Амаглобели. Сегодня в процессе заслушали эксперта, а также обвинение выступило с заключительным словом.



Кроме того, прокурор Торнике Гогешвили на заседании заявил, что сторона обвинения готова предложить Амаглобели процессуальную сделку. Это вызвало недовольство со стороны защиты и коллег Мзии Амаглобели.



По словам адвоката, подобное предложение фактически равносильно давлению, поскольку прокуратура с самого дня задержания была готова к соглашению и неоднократно предлагала Амаглобели признать вину, чего она никогда не делала.



«Позиция Мзии Амаглобели всем известна. Она никогда не признает того, чего не совершала. Предложение о процессуальном соглашении — не новость. Власти постоянно требуют, чтобы Мзия признала вину и извинилась. Этого, конечно же, не произойдет», — заявила адвокат Майя Мцариашвили.



После заседания в суде произошёл инцидент. Произошла небольшая перепалка между полицией и вышедшими из зала заседаний людьми, когда Мзию Амаглобели вывозили из здания на автомобиле. По заявлению участников проходившей у здания суда акции, сегодня полиция была особенно мобилизована и пыталась не допустить, чтобы люди попрощались с Мзией Амаглобели.



Судебное разбирательство продолжится 1 августа в 13:00 заключительной речью стороны защиты.



Неизвестно, объявит ли судья приговор в тот же день.





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