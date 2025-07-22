Amnesty International критикует наложение инкассо на счета Batumelebi

22.07.2025 11:45





Международная правозащитная НПО Amnesty International осудила наложение инкассо на счета издания Batumelebi, основательница которой, Мзия Амаглобели, находится под арестом за пощечину полицейскому.



«Счета независимого грузинского издания Batumelebi были заморожены после публикации информации о предполагаемых злоупотреблениях полиции в отношении его основательницы Мзии Амаглобели, которая в настоящее время незаконно задержана и предстает перед судом, омраченным несправедливостью. Amnesty International требует расследования всех заявлений о насилии со стороны полицейских <на проевропейских акциях протеста>», — сказано в заявлении.



Отметим, редакция издания Batumelebi, основательница которого находится в заключении за пощечину полицейскому, заявила, что Служба доходов наложила на их счета инкассо (депонирование счета — передача денежных средств на временное хранение третьему лицу — банку или нотариусу, до наступления определенных условий — ред.).



В издании это связывают с политическим давлением и предстоящим приговором Мзие Амаглобели. Несмотря на то, что, в соответствии с кодексом, СМИ официально обратилось в Службу доходов и потребовало выплаты по графику, ведомство отказалось предоставить им такую возможность.



Между тем в качестве примера политического преследования Batumelebi указали на тот факт, что государству задолжали и проправительственные СМИ (сумма в несколько миллионов лари), тогда как основная сумма долга Batumelebi составляет 47 тысяч лари.



Источник: SOVA

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