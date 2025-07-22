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В Шуахеви почтили воина, павшего за территориальную целостность Грузии


22.07.2025   11:55


Сегодня в Шуахеви почтили память Амирана Мамаладзе — национального героя, погибшего в августовской войне 2008 года. Ему бы исполнилось 40 лет.

Мэр Шуахеви Омар Такидзе возложил цветы на могилу героя в его родном селе Баратаули. Вместе с ним дань уважения отдали первый заместитель мэра Мириан Абашидзе, председатель собрания Росто Лорткипанидзе и представители местного самоуправления.

Амиран Мамаладзе погиб 9 августа в ожесточённых боях под Цхинвали, находясь на передовой. Он был посмертно награждён орденом Вахтанга Горгасали I степени.


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