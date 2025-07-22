В Тбилиси пройдет концерт звезды мировой музыки Джастина Тимберлейка

22.07.2025 12:03





23 июля в Тбилиси состоится масштабный концерт звезды мировой музыки Джастина Тимберлейка.



На стадион «Динамо», где пройдет его выступление, продано более 50 тысяч билетов. На концерт идут не только люди живущие в Грузии, но и приезжает много туристов. Очень много вопросов по организации этого грандиозного события. Рассказываю, что известно к этому моменту.



Согласно сообщению организаторов, чтобы обеспечить комфортный вход всем зрителям, двери будут открыты с 17-00. На месте будет работать фудкорт и ожидается выступление диджея. Сам Тимберлейк выступит с 21.00.



Российские путешественники, застрявшие на границе, делятся опасениями в чатах — многие из них едут на концерт Джастина Тимберлейка в Тбилиси, который пройдет 23 июля в 17 часов, и боятся опоздать на мероприятие. Некоторые из-за страха не успеть даже перепродают билеты.







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