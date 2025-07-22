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Оползень отрезал восемь семей от внешнего мира в Чохатаурском районе


22.07.2025   14:43


Оползень, вызванный сильным дождём в селе Зоти Чохатаурского муниципалитета, заблокировал подъездную дорогу восьми семьям, в связи с чем передвижение в настоящее время ограничено.

В результате инцидента никто не пострадал.

Представители органов местного самоуправления находятся в активной связи с населением.

На место мобилизована необходимая техника, ведутся работы по расчистке дороги.

Движение будет восстановлено в ближайшее время.


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