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Оползень отрезал восемь семей от внешнего мира в Чохатаурском районе
22.07.2025 14:43
Оползень, вызванный сильным дождём в селе Зоти Чохатаурского муниципалитета, заблокировал подъездную дорогу восьми семьям, в связи с чем передвижение в настоящее время ограничено.
В результате инцидента никто не пострадал.
Представители органов местного самоуправления находятся в активной связи с населением.
На место мобилизована необходимая техника, ведутся работы по расчистке дороги.
Движение будет восстановлено в ближайшее время.
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