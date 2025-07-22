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Спортсмены РФ в воинском звании принимают участие в ЧМ по фехтованию в Тбилиси


22.07.2025   16:13


Спортсмены РФ в воинском звании принимают участие в ЧМ-2025 по фехтованию в Тбилиси 22-26 июля. Их, как и ряд белорусских спортсменов, допустила Международная федерация фехтования, о чем свидетельствует заявка на сайте организации.

Всего на турнире выступает 121 спортсмен, среди которых — Софья Великая – майор российской армии и Яна Егорян – лейтенант и кавалер ордена «Укрепление боевого содружества» от Минобороны РФ.

Кроме того, в Чемпионате мира по фехтованию-2025 принимает участие Ольга Никитина – прапорщик российской армии.

Ранее МОК ранее не рекомендовала Международной федерации фехтования допускать «нейтральных спортсменоы» к ЧМ-2025.

Итого на чемпионате мира в Тбилиси в целом участвуют 40 представителей РФ и Беларуси.

Добавим, украинская фехтовальщица Ольга Харлан сообщила, что пропустит ЧМ-2025.


Источник: SOVA
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