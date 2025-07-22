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Спортсмены РФ в воинском звании принимают участие в ЧМ по фехтованию в Тбилиси
22.07.2025 16:13
Спортсмены РФ в воинском звании принимают участие в ЧМ-2025 по фехтованию в Тбилиси 22-26 июля. Их, как и ряд белорусских спортсменов, допустила Международная федерация фехтования, о чем свидетельствует заявка на сайте организации.
Всего на турнире выступает 121 спортсмен, среди которых — Софья Великая – майор российской армии и Яна Егорян – лейтенант и кавалер ордена «Укрепление боевого содружества» от Минобороны РФ.
Кроме того, в Чемпионате мира по фехтованию-2025 принимает участие Ольга Никитина – прапорщик российской армии.
Ранее МОК ранее не рекомендовала Международной федерации фехтования допускать «нейтральных спортсменоы» к ЧМ-2025.
Итого на чемпионате мира в Тбилиси в целом участвуют 40 представителей РФ и Беларуси.
Добавим, украинская фехтовальщица Ольга Харлан сообщила, что пропустит ЧМ-2025.
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