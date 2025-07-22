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Георгий Гагуа продолжит карьеру в словацкой «Дунайской Стреде»
22.07.2025 17:23
Согласно эксклюзивной информации Geo Team, Георгий Гагуа продолжит карьеру в словацком клубе «Дунайска-Стреда», чемпионе страны. Как стало известно, вчера вечером грузинский нападающий вылетел на Кипр, чтобы подписать контракт с лимасольским AEL.
Игрок также подтвердил это соглашение, однако в последний момент всё изменилось, и Георгий Гагуа вернулся домой из аэропорта.
««Дунайска-Стреда» оплатит трансфер «Истре», а Георгий Гагуа подпишет четырёхлетний контракт со словацким клубом», — говорится в сообщении.
В прошлом сезоне бывший защитник молодёжной сборной Грузии и «Иберии» Цотне Капанадзе был зачислен в «Дунайску-Стреду», и в новом сезоне за словацкую команду будут играть два грузинских футболиста.
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