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Монахиня обвинила охранников в попытке похищения и давлении


24.07.2025   10:38


Монахиня Текле из епархии Марнеули и Хужаби заявила в видеообращении, что 15 июня подверглась попытке незаконного лишения свободы и угрозе ликвидации со стороны охранников, связанных с так называемым »зондером» Георгием Шинджикашвили.

«Я находилась у своей подруги Кетеван Сужашвили по собственной воле, когда ко мне пришли Каха Чумбуридзе и Джаба Иоселиани, чтобы незаконно ограничить мою свободу. Я вынуждена была вернуться в епархию, потому что почувствовала прямую угрозу – моему похищению или ликвидации», – заявляет монахиня.

Текле утверждает, что на неё оказывалось давление с целью изменить её показания, данные против Георгия Шинджикашвили, которого ранее епископ Георгий Джамделиани обвинил в попытке его отравления, якобы через ту же монахиню. Позже на основании её же показаний Шинджикашвили был официально обвинён церковным судом, и дело было передано в прокуратуру.

Тем не менее, сам Георгий Шинджикашвили недавно опубликовал в соцсетях совместное фото с монахиней и сопроводил его подписью: «Я всегда верил, что смогу доказать свою правоту».

Некоторое время назад местонахождение монахини было неизвестно. Сейчас она заявляет, что направляется в село Афени Лагодехского района и подчёркивает:

«Если со мной что-то случится – знайте, это дело рук людей Шинджикашвили. Здесь нет третьей силы».

Дело остаётся в производстве прокуратуры, однако епископ отказался сотрудничать со следствием. Ситуация продолжает развиваться.


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