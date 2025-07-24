Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Кутаиси высокопоставленного полицейского обвиняют в насилии над женщиной


24.07.2025   10:42


В Кутаиси против высокопоставленного сотрудника полиции выдвинуто обвинение в физическом насилии над женщиной. Пострадавшая сама позвонила на номер экстренной службы 112 и сообщила, что её избил полицейский, с которым она состояла в отношениях.

Имя, фамилия и должность обвиняемого пока не разглашаются в связи с презумпцией невиновности.

По версии, которую излагает сам полицейский, инцидент возник на почве личного конфликта:

«Женщина хотела выйти за него замуж, а он отказался. После чего она якобы разорвала своё платье и заявила, что он её избил», — рассказывает источник.

Правоохранительные органы начали расследование. Была ли применена сила на самом деле — установит следствие.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна