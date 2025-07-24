В Кутаиси высокопоставленного полицейского обвиняют в насилии над женщиной

24.07.2025 10:42





В Кутаиси против высокопоставленного сотрудника полиции выдвинуто обвинение в физическом насилии над женщиной. Пострадавшая сама позвонила на номер экстренной службы 112 и сообщила, что её избил полицейский, с которым она состояла в отношениях.



Имя, фамилия и должность обвиняемого пока не разглашаются в связи с презумпцией невиновности.



По версии, которую излагает сам полицейский, инцидент возник на почве личного конфликта:



«Женщина хотела выйти за него замуж, а он отказался. После чего она якобы разорвала своё платье и заявила, что он её избил», — рассказывает источник.



Правоохранительные органы начали расследование. Была ли применена сила на самом деле — установит следствие.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





