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В Грузии задержаны 13 нелегалов


24.07.2025   12:56


«В рамках борьбы с незаконной миграцией, сотрудники Департамента по вопросам миграции Министерства внутренних дел Грузии провели специальное иммиграционное контрольное мероприятие, — говорится в информации, распространённой МВД.

«На основании полученной информации, в рамках мероприятия, сотрудники департамента проверили конкретные локации с целью выявления иностранных граждан, находящихся на территории Грузии без законных оснований. В результате комплексного мероприятия были задержаны 13 иностранных граждан. Среди них — граждане Иордании, Египта, Пакистана, Индии и Турции.

Установлено, что они находились на территории страны с нарушением требований Закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства»», — отмечается в сообщении МВД.

По сообщению ведомства, в настоящее время указанные лица помещены в центр временного размещения Департамента по вопросам миграции, и в отношении них проводятся соответствующие процедуры с целью выдворения из страны.

«Департамент по вопросам миграции будет регулярно проводить специальные иммиграционные контрольные мероприятия для обеспечения эффективного исполнения закона Грузии «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства»», — заявили в МВД.


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