Процесс выселения в жилом корпусе на улице Твалчрелидзе в Тбилиси завершен

25.07.2025 10:47





Национальное бюро исполнения завершило процесс выселения на улице Твалчрелидзе. Об этом говорится в заявлении Национального бюро исполнения.



«Национальное бюро исполнения завершило исполнительное производство по исполнению решения суда.



Дело поступило в Национальное бюро исполнения 11 июня 2024 года, и в течение года с участием сотрудников исполнительной полиции и социальных работников индивидуально проводилась оценка социального статуса и потребностей всех лиц, находящихся по данному адресу.



В результате десятков визитов было установлено, что по указанному адресу постоянно проживало 39 семей. Лица со статусом беженца и социально незащищённого получили предложения помощи от мэрии Тбилиси и Министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты. Процесс выселения дважды откладывался с момента его начала, чтобы предоставить сторонам дополнительное время для переговоров и добровольного завершения дела. Именно благодаря этой коммуникации кредитор предложил лицам, незаконно проживающим по данному адресу, единовременную компенсацию или оплату аренды жилья, с чем сегодня согласилось большинство жильцов. По инициативе Национального бюро исполнения в процессе работы оказывалась психоэмоциональная поддержка жителям и проводилась подготовка к процессу.



Было подробно разъяснено, что включает в себя процесс выселения и какие негативные последствия может повлечь за собой неисполнение судебного решения в добровольном порядке. Особо подчёркивался тот факт, что данные здания были опасны для проживания. Несущие стены были повреждены, а самовольные ремонтные работы делали ситуацию ещё более опасной.



В деле имеется заключение экспертизы бюро Самхараули, которое подтверждает крайне тяжёлое состояние зданий», — говорится в заявлении Национального бюро исполнения.







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