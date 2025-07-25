|
|
|
Процесс выселения в жилом корпусе на улице Твалчрелидзе в Тбилиси завершен
25.07.2025 10:47
Национальное бюро исполнения завершило процесс выселения на улице Твалчрелидзе. Об этом говорится в заявлении Национального бюро исполнения.
«Национальное бюро исполнения завершило исполнительное производство по исполнению решения суда.
Дело поступило в Национальное бюро исполнения 11 июня 2024 года, и в течение года с участием сотрудников исполнительной полиции и социальных работников индивидуально проводилась оценка социального статуса и потребностей всех лиц, находящихся по данному адресу.
В результате десятков визитов было установлено, что по указанному адресу постоянно проживало 39 семей. Лица со статусом беженца и социально незащищённого получили предложения помощи от мэрии Тбилиси и Министерства по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты. Процесс выселения дважды откладывался с момента его начала, чтобы предоставить сторонам дополнительное время для переговоров и добровольного завершения дела. Именно благодаря этой коммуникации кредитор предложил лицам, незаконно проживающим по данному адресу, единовременную компенсацию или оплату аренды жилья, с чем сегодня согласилось большинство жильцов. По инициативе Национального бюро исполнения в процессе работы оказывалась психоэмоциональная поддержка жителям и проводилась подготовка к процессу.
Было подробно разъяснено, что включает в себя процесс выселения и какие негативные последствия может повлечь за собой неисполнение судебного решения в добровольном порядке. Особо подчёркивался тот факт, что данные здания были опасны для проживания. Несущие стены были повреждены, а самовольные ремонтные работы делали ситуацию ещё более опасной.
В деле имеется заключение экспертизы бюро Самхараули, которое подтверждает крайне тяжёлое состояние зданий», — говорится в заявлении Национального бюро исполнения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна