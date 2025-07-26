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Чемпион мира по фехтованию Сандр Базадзе представлен к ордену Чести


26.07.2025   19:33


Грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе будет награжден орденом Чести за завоевание титула чемпиона мира. Об этом сообщили в администрации правительства Грузии.

Решение представить спортсмена к государственной награде совместно приняли президент, премьер-министр и председатель парламента страны. В пятницу они также направили поздравления спортсмену.

31-летний Базадзе выиграл золото на ЧМ по фехтованию в Тбилиси 25 июля, став первым обладателем чемпионского титула в истории страны. В финале он победил француза Жана-Филиппа Патриса.

Для Базадзе золото мирового первенства стало венцом многолетней карьеры: ранее он завоевывал серебро чемпионата мира в 2023 году и бронзу в 2022-м.


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