Чемпион мира по фехтованию Сандр Базадзе представлен к ордену Чести

26.07.2025 19:33





Грузинский фехтовальщик Сандро Базадзе будет награжден орденом Чести за завоевание титула чемпиона мира. Об этом сообщили в администрации правительства Грузии.



Решение представить спортсмена к государственной награде совместно приняли президент, премьер-министр и председатель парламента страны. В пятницу они также направили поздравления спортсмену.



31-летний Базадзе выиграл золото на ЧМ по фехтованию в Тбилиси 25 июля, став первым обладателем чемпионского титула в истории страны. В финале он победил француза Жана-Филиппа Патриса.



Для Базадзе золото мирового первенства стало венцом многолетней карьеры: ранее он завоевывал серебро чемпионата мира в 2023 году и бронзу в 2022-м.





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