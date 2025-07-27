Бывший депутат парламента Лука Куртанидзе арестован по обвинению в домашнем насилии

27.07.2025 19:30





Бывший депутат парламента, ветеран спорта, многократный чемпион Европы по свободной борьбе, награжденный государственными медалями и орденами, в том числе орденами Вахтанга Горгасали II и III степеней, Эльдар (Лука) Куртанидзе арестован по обвинению в домашнем насилии и невыполнении требований и обязанностей, предусмотренных охранным ордером.



Куртанидзе арестован в соответствии со статьями 126 прима и 381 прима Уголовного кодекса Грузии.



Сегодня в социальных сетях распространилось видео, на котором Лука Куртанидзе наносит физические повреждения своей бывшей жене Хатуне Макацадзе.



Бывшая жена Луки Куртанидзе обвиняет его в физическом насилии. У Хатуны Микацадзе отмечаются травмы по всему телу. У неё также лёгкое сотрясение мозга.



«Это не второй, не третий, не четвёртый и не пятый случай. Каждый раз, когда я обращалась в полицию, мне говорили: раз это Эльдар Куртанидзе, давайте не будем им жертвовать и ограничимся психологическим насилием. Надеюсь, что теперь, в ходе процесса, когда полицейские стали свидетелями этого физического насилия, они больше не будут говорить о психологическом насилии.



У Эльдара Куртанидзе имеется постановление суда, запрещающее ему приближаться, ему выдан запрет на приближение сроком на 9 месяцев, ему запрещено приближаться. Я назвала патрульным адрес, где припаркована машина Эльдара Куртанидзе, и вместо того, чтобы поехать туда, они пришли и сказали: «Мы должны вас допросить». Этот человек угрожает мне заявляя «Я — государство, ты — противостоишь государству», — заявила Хатуна Микацадзе телеканалу «Пирвели».







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