Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Бывший депутат парламента Лука Куртанидзе арестован по обвинению в домашнем насилии


27.07.2025   19:30


Бывший депутат парламента, ветеран спорта, многократный чемпион Европы по свободной борьбе, награжденный государственными медалями и орденами, в том числе орденами Вахтанга Горгасали II и III степеней, Эльдар (Лука) Куртанидзе арестован по обвинению в домашнем насилии и невыполнении требований и обязанностей, предусмотренных охранным ордером.

Куртанидзе арестован в соответствии со статьями 126 прима и 381 прима Уголовного кодекса Грузии.

Сегодня в социальных сетях распространилось видео, на котором Лука Куртанидзе наносит физические повреждения своей бывшей жене Хатуне Макацадзе.

Бывшая жена Луки Куртанидзе обвиняет его в физическом насилии. У Хатуны Микацадзе отмечаются травмы по всему телу. У неё также лёгкое сотрясение мозга.

«Это не второй, не третий, не четвёртый и не пятый случай. Каждый раз, когда я обращалась в полицию, мне говорили: раз это Эльдар Куртанидзе, давайте не будем им жертвовать и ограничимся психологическим насилием. Надеюсь, что теперь, в ходе процесса, когда полицейские стали свидетелями этого физического насилия, они больше не будут говорить о психологическом насилии.

У Эльдара Куртанидзе имеется постановление суда, запрещающее ему приближаться, ему выдан запрет на приближение сроком на 9 месяцев, ему запрещено приближаться. Я назвала патрульным адрес, где припаркована машина Эльдара Куртанидзе, и вместо того, чтобы поехать туда, они пришли и сказали: «Мы должны вас допросить». Этот человек угрожает мне заявляя «Я — государство, ты — противостоишь государству», — заявила Хатуна Микацадзе телеканалу «Пирвели».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна