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В Рустави открылся чемпионат страны по кольцевым гонкам


27.07.2025   21:01


Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с министром спорта Шалвой Гоголадзе принял участие в церемонии открытия чемпионата страны по кольцевым гонкам, сообщает пресс-служба администрации президента.

Он подчеркнул важность развития спортивной инфраструктуры.

«В каждом регионе будут многофункциональные центры, где каждый человек будет иметь возможность заняться здоровым образом жизни. Это наш приоритет, и он приносит результаты. Это только первый этап. Поверьте, впереди нас ждут ещё большие победы», — сказал президент.

Мероприятие прошло международном автодроме в Рустави.


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