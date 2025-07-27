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В Рустави открылся чемпионат страны по кольцевым гонкам
27.07.2025 21:01
Президент Грузии Михаил Кавелашвили вместе с министром спорта Шалвой Гоголадзе принял участие в церемонии открытия чемпионата страны по кольцевым гонкам, сообщает пресс-служба администрации президента.
Он подчеркнул важность развития спортивной инфраструктуры.
«В каждом регионе будут многофункциональные центры, где каждый человек будет иметь возможность заняться здоровым образом жизни. Это наш приоритет, и он приносит результаты. Это только первый этап. Поверьте, впереди нас ждут ещё большие победы», — сказал президент.
Мероприятие прошло международном автодроме в Рустави.
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