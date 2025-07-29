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Профессор из Бельгии поддержит развитие трансплантологии в Грузии


29.07.2025   18:20


Батумский государственный университет (БГУ) принял с визитом профессора Яна Лерута — эмеритус-профессора Лёвенского университета (Бельгия), президента Европейской ассоциации трансплантации органов (ESOT) и Международной ассоциации трансплантации печени (ILTS).

Во время встречи стороны обсудили перспективы будущего сотрудничества, в том числе совместные научные и образовательные инициативы.

Уже с нового учебного года профессор Лерут будет делиться своим международным опытом в области трансплантологии со студентами БСУ.

В Грузии данное направление успешно развивает команда трансплантологов, сформированная из преподавателей БСУ и возглавляемая профессором Кахабером Кашибадзе.

Университет продолжает углублять международное сотрудничество в сфере медицины и активно поддерживает развитие трансплантологии в стране.


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