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Профессор из Бельгии поддержит развитие трансплантологии в Грузии
29.07.2025 18:20
Батумский государственный университет (БГУ) принял с визитом профессора Яна Лерута — эмеритус-профессора Лёвенского университета (Бельгия), президента Европейской ассоциации трансплантации органов (ESOT) и Международной ассоциации трансплантации печени (ILTS).
Во время встречи стороны обсудили перспективы будущего сотрудничества, в том числе совместные научные и образовательные инициативы.
Уже с нового учебного года профессор Лерут будет делиться своим международным опытом в области трансплантологии со студентами БСУ.
В Грузии данное направление успешно развивает команда трансплантологов, сформированная из преподавателей БСУ и возглавляемая профессором Кахабером Кашибадзе.
Университет продолжает углублять международное сотрудничество в сфере медицины и активно поддерживает развитие трансплантологии в стране.
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