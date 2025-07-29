Медиа-коалиция осудила иск «Карту Банка» против TV Pirveli

29.07.2025 19:03





Коалиция по защите медиа выступила с заявлением в ответ на иск, поданный банком "КарТу" против независимого телеканала TV Pirveli. По мнению организации, это очередной случай стратегического иска против общественного участия (SLAPP) — юридического инструмента, используемого для давления на критически настроенные СМИ.



Коалиция выразила полную солидарность с TV Pirveli и его журналистами, назвав иск несправедливой атакой на свободу выражения мнений.



"Мы поддерживаем все независимые медиа, которые, несмотря на давление, продолжают профессионально выполнять свою работу и достойно информировать общественность", — говорится в заявлении.



SLAPP-иски часто используются для запугивания и финансового истощения медиа, освещающих темы, чувствительные для власти или крупных бизнес-структур.





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