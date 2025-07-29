Скончался спортивный журналист Гоги Прангишвили

29.07.2025 20:26





Скончался спортивный журналист Гоги Прангишвили, много лет проработавший в спортивных редакциях «Радио Грузии» и телевидения.



Гоги Прангишвили был спортивным комментатором программы «Моамбе», автором и ведущим популярных телепередач «Аспарези» и «Овертайм», редактором радиожурнала «Физкультура и спорт».



Гоги Прангишвили был одним из авторов многосерийного документального фильма «От Афин до Афин», посвящённого истории грузинского спорта.



Гоги Прангишвили опубликовал множество писем в грузинской прессе, посвящённых истории спорта и великим чемпионам Грузии.







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