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Скончался спортивный журналист Гоги Прангишвили


29.07.2025   20:26


Скончался спортивный журналист Гоги Прангишвили, много лет проработавший в спортивных редакциях «Радио Грузии» и телевидения.

Гоги Прангишвили был спортивным комментатором программы «Моамбе», автором и ведущим популярных телепередач «Аспарези» и «Овертайм», редактором радиожурнала «Физкультура и спорт».

Гоги Прангишвили был одним из авторов многосерийного документального фильма «От Афин до Афин», посвящённого истории грузинского спорта.

Гоги Прангишвили опубликовал множество писем в грузинской прессе, посвящённых истории спорта и великим чемпионам Грузии.


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