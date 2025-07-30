Бывшая жена экс-депутата Луки Куртанидзе: он угрожал убить меня из пистолета

30.07.2025 11:00





Бывшая жена экс-депутата от «Грузинской мечты» Луки Куртанидзе, которая обвиняет его в насилии, утверждает, что её экс-супруг, угрожал ей огнестрельным оружием требуя от неё перерегистрировать дом, купленный в Кобулети. Хатуна Микацадзе подробно рассказала о происходившем в эфире телекомпании TV Pirveli. Она вспоминает день, когда Куртанидзе позвонил ей и попросил приехать в церковь. По её словам, по телефону он заявил, что ему нужна помощь:



«Я встретила его у церкви Святого Ильи Праведного, мы сидели во дворе, разговаривали, и вдруг он начал ругаться и угрожать убить меня из пистолета, а также сказал, что убьёт сына и заставит меня наблюдать, если я не перерегистрирую дом в Кобулети. Я не могла понять, что происходит, увидела пистолет и закричала ледяным голосом, после чего из церкви вышла мать Анна, которая тоже всё это видела.



Да, ещё раз повторяю, что под угрозой пистолета, на фоне угрозы убийства моего сына и моей жизни, я зарегистрировала на него дом в Кобулети.



Спустя 8 месяцев я решила начать имущественный спор. Куртанидзе тогда сказал, что понял свою ошибку, он извинился, но для него этот формат извинений, падение на колени и слёзы – это формат, который он использовал каждый раз. Затем состоялась передача 50% по договору дарения. После этого психологическое насилие с его стороны продолжилось, что он утопит меня в моей же крови, кормил меня землей своими руками. После 4 запретительных судебных приказов я решила попросить о защитном судебном приказе.



4 марта насильнику Эльдару Куртанидзе запретили приближаться ко всем домам, где я находилась, а также единоличное владение совместно нажитым имуществом и право владеть оружием», — вспоминает Микацадзе.



Напомним, бывшему депутату парламента от «Грузинской мечты» и ветерану борьбы Луке Куртанидзе избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинение ходатайствовало о применении к Куртанидзе высшей меры пресечения – заключении под стражу, а защита – о залоге в размере 50 000 лари.



Луке Куртанидзе предъявлены обвинения в применении насилия в отношении члена семьи, умышленном повреждении имущества члена семьи и невыполнении требований и обязанностей, предусмотренных защитным ордером в отношении члена семьи.



Указанные деяния предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.



Источник: SOVA

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